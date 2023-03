Torino, il weekend delle giovanili: big match per Under 16 e Under 15

Weekend fitto di impegni per le giovanili granata. Ad aprire le danze sarà la Primavera, che oggi giocherà alle 18 il derby contro la Juventus. Domenica sarà infine la volta delle Under, tutte impegnate in gare casalinghe. Under 18 e Under 17 accolgono rispettivamente Cagliari e Napoli; Under 16 e Under 15 vanno a confronto con il Monza.