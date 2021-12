Torino, il weekend delle giovanili: c’è il derby per l’Under 17

Gli impegni delle giovanili granata nel fine settimana: trasferte per Under 18, Under 16 e Under 15

Irene Nicola

FINE SETTIMANA — Weekend al completo per le giovanili granata. Se la settimana scorsa era scesa in campo solo l'Under 18, questo fine settimana torneranno a regime tutte le annate. Occhi puntati sull'Under 17, che sfida la Juventus nel derby di categoria. Trasferta invece per Under 18, Under 16 e Under 15. Di seguito tutti gli impegni dei torelli.

UNDER 18 L'Under 18 di Asta sarà l'ultima delle giovanili a scendere in campo. I torelli dovranno infatti aspettare fino a martedì 7 dicembre per affrontare il Genoa in trasferta nel posticipo del turno di campionato. I 2004 hanno fin qui fatto un percorso costellato di vittorie - 8 quelle consecutive - ma settimana scorsa sono caduti nel turno infrasettimanale con la Fiorentina, a cui è seguito il buon pareggio casalingo con l'Empoli, che ha permesso di tornare a punti. Contro i liguri la squadra di Asta cercherà di tornare alla vittoria. Il Torino attualmente è la terza forza del campionato, il Genoa è sesto e distanziato 5 lunghezze dai granata, che vorranno mantenere il gap in classifica.

Genoa-Torino, martedì 7 dicembre alle ore 15:00, c.s. "Begato 9 Stadium", Genova (Ge)

UNDER 17 La partita più attesa sarà indubbiamente quella dell'Under 17. La squadra di Veronese sarà infatti impegnata nel derby con la Juventus, che andrà in scena domenica 5 dicembre a Pianezza. I torelli hanno iniziato un percorso di crescita con il nuovo tecnico e stanno cercando di guadagnare i punti persi in un avvio di stagione difficoltoso. Contro i cugini bianconeri lo scontro sarà accesso. Le due contendenti sono separate da 3 punti in campionato: con una vittoria i granata aggancerebbero proprio la Juventus nelle zone calde della classifica.

Torino-Juventus, domenica 5 dicembre, ore 15:00, c.s. "Comunale", Pianezza (To)

UNDER 16 L'Under 16 granata si riaffaccia al campionato dopo il successo nello scontro diretto con il Monza capolista di due settimane fa. Al momento i torelli di Semioli sono secondi in campionato, a un solo punto di distanza proprio dai lombardi. Domenica sono chiamati a confermarsi nel match in trasferta contro l'Alessandria, attualmente settima. Fare un buon risultato sarà importante per confermare l'ottimo momento di forma dopo due vittorie consecutive e per evitare scossoni in classifica, considerando che le prime quattro della classe sono tutte racchiuse in appena 4 punti.

Alessandria-Torino, domenica 5 dicembre, ore 13:00, c.s. "Centogrigio Sport Village", Alessandria (Al)

UNDER 15 Subito dopo l'Under 16, scenderà in campo l'Under 15. I torelli saranno impegnati infatti alle ore 15 di domenica 5 dicembre contro l'Alessandria in trasferta. La squadra di La Rocca, capolista in campionato, arriva dal pareggio nel big match contro il Monza. Contro i grigi i granata cercheranno di tornare alla vittoria che, dopo essere stata sempre una certezza nell'avvio di stagione, manca da due giornate.

Alessandria-Torino, domenica 5 dicembre, ore 15:00, c.s. "Centogrigio Sport Village", Alessandria (Al)