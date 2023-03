Torino, il weekend delle giovanili: festeggia l’Under 18 di Asta

Weekend impegnativo per le giovanili del Torino. C'è chi torna a casa con il sorriso, come l'Under 18 di Antonino Asta; chi si è invece dovuto accontentare di un pari amaro, come l'Under 16. In difficoltà infine Under 17 e Under 15, entrambe sconfitte. Di seguito il resoconto del fine settimana delle giovanili granata.