Torino, il weekend delle giovanili: in campo solo l’Under 18

Contro l'Empoli la squadra di Asta ha la possibilità di rialzarsi subito dopo la sconfitta subita per mano della Fiorentina

I torelli di Asta - pur avendo interrotto il filotto - hanno giocato una buona partita contro la Viola, in particolare la ripresa. Ora per il Torino ci sarà l'occasione di ritornare sui propri passi. La sconfitta non cancella e non intacca nemmeno minimamente l'ottimo lavoro fatto da Asta e dai suoi ragazzi, di cui tutti devono essere orgogliosi. Ovviamente non può bastare questo. L'obiettivo dei 2004 è quello di crescere per poter essere pronti la prossima stagione per il campionato Primavera. Asta è un maestro perfetto, perché sa cosa voglia dire fare il professionista e per questo può portare i ragazzi sulla giusta strada.