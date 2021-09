Ancora solo due categorie impegnate questo weekend, la stagione del settore giovanile deve ancora entrare nel vivo. Domenica pomeriggio scenderanno in campo l'Under 18 di Antonino Asta e l'Under 17 di Attila Malfatti. I 2004 per l'esordio stagionale e i 2005 per la seconda partita del campionato.