Rettore Torino-Bologna Under 18

Il fine settimana delle giovanili del Torino è stato quasi perfetto. Due vittorie e un pareggio per i torelli impegnati per il primo weekend senza alcuna sconfitta. Si riscatta l'Under 18, frena l'Under 16 e si conferma l'Under 15. Insomma, si è conclusa una giornata che può far vivere questa settimana col sorriso.