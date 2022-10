Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 a Parma per il riscatto

Tornano in campo le giovanili del Torino fatta eccezione per l’Under 17, che rimane ai box vista la richiesta di rinvio della partita da parte della Fiorentina (la Viola aveva tanti giocatori in Nazionale). I torelli saranno impegnati a Parma con l’Under 18 e in casa contro lo Spezia con l’Under 16 di Veronese e l’Under 15 di Della Morte.