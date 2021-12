Ultimo weekend di calcio giocato per le giovanili del Torino. L'unica che ha già finito il suo 2021 è l'Under 16 di Semioli, le altre saranno in campo questo fine settima per provare a chiudere nel migliore dei modi l'anno. Sfida di cartello per l'Under 18 di Asta, allo stesso modo sarà una partita difficile quella dell'Under 17 di Veronese. L'Under 15 invece (che giocherà contro il Genoa come i 2005) avrà la possibilità di allungare in vetta.