Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 di Asta accorcia sulla Spal seconda

Fine settimana di successi e festeggiamenti per le giovanili granata. Il Torino Primavera, pur pareggiando con la Sampdoria dopo essere stato rimontato (QUI la cronaca), si è aritmeticamente qualificato per i playoff di fine stagione e quindi parteciperà alla corsa Scudetto (QUI il punto sulla classifica del campionato). L'Under 18 di Asta è tornato in corsa dopo l'ultimo ko e vincendo contro il Venezia continua a mettere pressione alla Spal in una rincorsa in salita in cui i granata stanno dando comunque il massimo.