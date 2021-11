Ancora una volta il weekend del Settore giovanile del Torino è stato praticamente perfetto. Tre vittorie e un pareggio per le quattro squadre impegnate e tre annate su quattro al momento si trovano ai vertici delle proprie classifiche. L'Under 18 infila la sesta vittoria consecutiva, l'Under 17 sembra essere rinata, l'Under 16 batte la capolista in esterna e l'Under 15 - pur pareggiando - tiene il primato nel girone. Insomma, il fine settimana è estremamente dolce per il Torino.