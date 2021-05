Questo fine settimana tornano in campo Under 18 e Under 17. Le altre squadre del Settore giovanile del Torino (sotto la Primavera) rimarranno ai box, ma Under 16 e Under 15 scaldano i motori, perché il prossimo weekend andranno a Genova per sfidare i coetanei della Sampdoria. Come sempre, l'Under 14 non giocherà perché non sono mai stati approvati i test match per la categoria.