Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 ospita il Venezia

Weekend a ranghi ridotti per le giovanili del Torino. La Primavera si presenterà a Lecce per lo scontro con l'ex tecnico Coppitelli. Scenderanno poi in campo solo Under 18 e Under 17. La squadra di Asta ospita il Venezia al Cit Turin, mentre quella di Parisi va a Napoli in trasferta. Under 16 e Under 15 restano ai box per la sosta dei rispettivi campionati.