Tornano in campo le giovanili del Torino questo weekend. Rimane ferma ai box - come da calendario - l’Under 15 per la sosta della Nazionale, mentre l’Under 16, che avrebbe dovuto sfidare il Bologna, non giocherà perché è stata rinviata la sua partita. In campo regolarmente l’Under 18 di Asta e l’Under 17 di Veronese.