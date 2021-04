Si chiude un weekend avaro di soddisfazioni per il Settore giovanile del Torino. Vince solamente l'Under 18, che si porta al quarto posto. Perdono Under 17 e Under 15, mentre l'Under 16 pareggia. Buoni segnali di crescita dai gruppi di Fogli e Fioratti, mentre quello di Semioli si conferma in grande forma.