Torino, il weekend delle giovanili: ultima del 2023 per Under 18, Under 16 e 15

Ultimo turno prima del 2024 per il Settore giovanile maschile. Le Under granata saranno impegnate nelle variazioni della giornata inizialmente in programma per il 7 gennaio. In campo Under 18, in trasferta a Verona, Under 16 e Under 15, impegnate contro lo Spezia in casa. Le giovanili femminili riprenderanno invece i rispettivi campionati nell'anno nuovo.