Torino, il weekend delle giovanili: ultima giornata per l’Under 18

Si chiude il sipario sulle giovanili granata. L'ultima delle Under ancora in gioco, l'U18 di Antonino Asta, si prepara all'ultima giornata di campionato contro l'Atalanta. Le altre giovanili hanno già terminato da settimane i rispettivi impegni (Under 17 e Under 16 non si sono qualificate alle fasi finali, l'Under 15 è uscita ai playoff). Proseguirà quindi solo il cammino della Primavera, impegnata domani alle 13 nella decisiva sfida per il secondo posto contro l'Empoli.