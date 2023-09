Torino, il weekend delle giovanili: Under 17, passo falso all’esordio

Questo fine settimana è iniziata ufficialmente la stagione delle giovanili granata. A fare da apripista l'Under 17, che all'esordio ha dovuto fare i conti con una sconfitta per mano della Sampdoria. Settimana prossima toccherà all'Under 18, tra due in campo anche Under 16 e Under 15. Di seguito il resoconto del fine settimana delle giovanili granata.