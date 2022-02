Dopo lo scorso weekend con 3 squadre su 4 impegnate e tutte imbattute, tornano in campo - per la prima volta nel 2022 - tutte le giovanili del Torino. Dall'Under 18 all'Under 15, fatta esclusione per l'Under 17, saranno tutte impegnate fuoricasa. Sarà un fine settimana importante per tutte le compagini, chiamate a dare continuità al cammino svolto finora.