Ferme ai box Under 16 e Under 15 (il gruppo di Semioli in settimana ha recuperato una partita contro il Genoa e perso in casa 3-1) per la pausa nazionali, in campo ci saranno quindi Under 18 e Under 17. Due impegni in esterna per i due gruppi allenati da Asta e da Veronese. Un fine settimana per ritrovare successi e sorrisi, visto che entrambe le squadre arrivano da 2-2 casalinghi.