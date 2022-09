Torino, il weekend delle giovanili: Under 18 contro la Spal, Cagliari per U16 e U15

Fine settimana torinese per le giovanili granata, tutte impegnate in match casalinghi. Solo l'Under 17 rimarrà ferma, vista la sosta del campionato. Scenderanno in campo invece sia l'Under 18, desiderosa di rivalsa dopo il ko con il Milan, sia Under 16 e Under 15, alle prese con il sempre ostico Cagliari.