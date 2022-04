Torino, il weekend delle giovanili: Under 18 in campo contro il Genoa

Avanti solo il campionato Under 18: la squadra di Asta si scontrerà oggi contro il Grifone per difendere il secondo posto in classifica

Weekend di sosta per i campionati giovanili. L'unico campionato che proseguirà - anticipando il turno alla giornata di oggi, venerdì 15 aprile - è quello Under 18. Scenderà quindi in campo solo la squadra guidata da Antonino Asta, in piena corsa playoff. I granata sono reduci dalle vittorie contro Fiorentina ed Empoli, valse un bel balzo in classifica. Il Toro infatti al momento è secondo, dietro la Roma capolista. In attesa di capire l'esito degli ultimi recuperi, i granata proveranno a mantenere la propria posizione, che varrebbe l'accesso diretto alla fase finale nazionale senza passare dai playoff. Per proseguire il cammino il Torino si scontrerà oggi - fischio d'inizio alle ore 15 - contro il Genoa, attualmente settimo a 39 punti, 6 in meno dei torelli. L'andata era terminata a favore della squadra di Asta, che si era imposta di misura con un 1-0 firmato Ansah. Continuare a far bene vorrà dire respingere gli assalti di Spal e Fiorentina.