Torino, il weekend delle giovanili: Under granata tutte in trasferta

Dopo un weekend di stop tornano in campo le giovanili del Torino. Sarà un fine settimana pieno di appuntamenti, con tutte le Under impegnate in trasferta. Sfida di cartello per l'Under 18, che andrà a Bergamo ad affrontare la Dea. Under 16 e Under 15 incontreranno invece una delle big dei rispettivi campionati, il Genoa. Infine, l'Under 17 troverà di fronte il Modena.