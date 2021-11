Fine settimana con pochi impegni per il settore giovanile del Torino. Sono infatti ferme ai box Under 16 e Under 15, che osserveranno la sosta prevista dai rispettivi campionati. A scendere in campo saranno invece Under 18 e Under 17, rispettivamente in casa e in trasferta. Ecco gli impegni delle giovanili granata.