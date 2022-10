Torino, il weekend delle giovanili: vince solo l’Under 17

Fine settimana dolce e amaro per le giovanili granata. Solo l'Under 17 riesce a strappare la vittoria, dilagando contro il Modena. Sconfitte invece sia l'Under 18, nel big match contro l'Inter, che l'Under 15, impegnata contro il Genoa capolista. Pari invece per l'Under 16 contro il Grifone, con i torelli che restano ancora in vetta al girone.