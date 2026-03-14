Torino, la giornata: alle 11 la Primavera ospita l’Inter

Il match tra Torino e Inter in programma alle 11:00 ad Orbassano apre la trentesima giornata di Primavera 1. Dopo una prima parte di stagione complicata, i granata sono nel proprio periodo di forma migliore. Reduci dall’ottimo pareggio per 1-1 in trasferta contro il Lecce Primavera, con Sandrucci che ha risposto alla rete di Esteban, i ragazzi di Baldini hanno conquistato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. Grazie a questi risultati il Toro, a 33 punti, è appena fuori dalla zona playout a +1 dal Sassuolo, ma ancora immischiato nella lotta salvezza. Di fronte a sé troveranno un'Inter, sesta a 43 punti, in lotta per la zona playoff e spinta dalla vittoria per 3-2 nella clamorosa rimonta nel finale contro la Fiorentina grazie alle reti di Kukulis, Mancuso e di El Mahboubi. Si prospetta dunque una sfida in cui entrambe le squadre giocheranno per vincere e uscire dal campo con i tre punti.