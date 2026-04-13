Alle 15:00 la Primavera di Baldini torna in campo: il Torino affronterà la Cremonese a Orbassano nel match valido per il 33° turno di campionato. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cesena, in cui non è bastata la rete di Tommaso Gabellini, i granata hanno visto interrompersi una striscia molto positiva: cinque vittorie e due pareggi nelle precedenti sette uscite. Un filotto che ha permesso al Toro di risalire la classifica e uscire dalla zona retrocessione. Attualmente i granata occupano il quindicesimo posto con 39 punti, a +3 sul Napoli quart’ultimo. Di fronte ci sarà una Cremonese fanalino di coda a quota 24 punti, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus. Una squadra in difficoltà ma ancora in corsa per la salvezza, che arriverà a Orbassano con la necessità di fare risultato. Per il Torino si tratta dunque di una partita fondamentale: vincere significherebbe allungare ulteriormente sulla zona calda e dare continuità al percorso di crescita visto nelle ultime settimane.