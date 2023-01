Torino, la Primavera riparte dallo scontro diretto contro il Frosinone

Scurto ha avuto poco tempo per lavorare con i suoi ragazzi durante la sosta e la ripresa è un vero punto interrogativo

Roberto Ugliono

Se da un lato vedere tanti ragazzi della Primavera del Torino con la prima squadra in ritiro in Spagna è una bella notizia, dall’altro potrebbe aver creato qualche problema in vista della ripresa. Sabato alle 11 i granata di Giuseppe Scurto, che ha appena festeggiato il suo compleanno, sfideranno fuori casa il Frosinone in uno scontro diretto ad alta quota. Il Torino ha un punto in più rispetto ai ciociari e rincorre la Roma seconda che di punto ne ha solamente uno in più. La seconda posizione è fondamentale per poter iniziare i playoff dopo, oltre a essere una posizione di prestigio.

Torino, la Primavera riparte da Frosinone — Quella di sabato sarà quindi una sfida importante per iniziare a creare una spaccatura alle proprie spalle e per poter essere sicuri quanto meno del terzo posto. Nel 2023 il Torino dovrà provare a tornare a giocarsi obiettivi importanti e per questo a Frosinone sarà fondamentale fare bene. La gara sarà resa ancora più complicata proprio dalla storia più recente. Durante la preparazione Scurto ha avuto a sua disposizione pochi ragazzi, visto che la maggior parte dei titolarissimi erano con Juric. Inoltre proprio nel ritiro spagnolo si è infortunato N'Guessan, pilastro della difesa, ma non sarà l’unico assente. Scurto ha salutato anche Gineitis, ormai da considerare un giocatore della prima squadra, come spiegato dalla stesso Juric. Quindi alla ripresa il Torino è già certo di dover fare a meno di due tasselli fondamentali.

Entrambi sono comunque più che sostituibili, visto che in difesa probabilmente Scurto farà affidamento al duo Anton-Dellavalle e a centrocampo al posto di Gineitis potrà trovare maggiore spazio Ciammaglichella. Il dubbio poi riguarda Dell’Aquila. Il fantasista sta lavorando per tornare in campo dopo l’operazione per la pubalgia ed è in dubbio per la trasferta di Frosinone. Contro i ciociari, quindi, ci saranno molti dubbi, ma una certezza: i granata vogliono ripartire bene per vivere un 2023 da protagonisti.