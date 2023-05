Torino, la Primavera vede la semifinale: ecco i giovani che piacciono a Juric

Forse la vera vittoria della Primavera del Torino, di Giuseppe Scurto e di Ruggero Ludergnani non sono i playoff ormai certi e un secondo posto che si avvicina. La vera vittoria forse sono i complimenti di Ivan Juric in conferenza stampa al lavoro svolto, il passaggio in prima squadra di Gvidas Gineitis e l'interesse per diversi giocatori della squadra. "Il direttore delle giovanili negli ultimi due anni ha fatto un ottimo lavoro. Mi piace come lavora Scurto e mi piace il modo con cui condividiamo obiettivi. Diversi giocatori mi piacciono. E spesso si allenano con noi. Savva mi piace tanto, Nguessan ha le potenzialità del difensore che mi piacciono. Caccavo voglio vedere che strada prende e mi piace anche Antolini" aveva detto in conferenza stampa prima della partita contro il Verona Juric.