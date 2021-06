Torino, l’Under 18 contro il Parma si gioca la stagione e Semioli trova rinforzi

In caso di vittoria o pareggio i granata passerebbero al prossimo turno, ma con il successo potrebbero avere un piazzamento migliore

Roberto Ugliono

Anche per l'Under 18 del Torino è arrivato il momento dell'ultima partita del campionato. Una gara che sarà decisiva per la squadra di Franco Semioli. I torelli sfideranno il Parma in Emilia-Romagna e dovranno vincere per essere sicuri di conquistare la Final Four. Già qualificate Inter e Roma come prima e seconda, ora rimane ancora aperto il discorso per il terzo e quarto posto. I granata al momento sono nell'ultima posizione utile per conquistare le fasi finali del campionato e sfideranno un Parma che non ha niente da chiedere al campionato e che non è mai sembrato particolarmente competitivo (penultimo posto).

RINFORZI - Per la partita e per l'eventuale Final Four Semioli avrà dalla sua quattro rinforzi dalla Primavera. Tornano infatti a sua disposizione i 2003 che si erano uniti al gruppo di Coppitelli e saranno di certo una carta in più per l'Under 18, anche se Savini, La Marca e Di Marco sono arrivati stanchi dopo la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Quarto e ultimo rinforzo è Aaron Ciammaglichella. Il centrocampista classe 2005, dopo aver assaporato l'aria della Primavera, è pronto a mettersi in gioco anche con l'annata dei 2003. È chiaro, però, che i rinforzi più importanti siano proprio quelli di Savini, Di Marco e La Marca. Con loro tre Semioli ritrova dei titolarissimi, senza i quali qualche difficoltà l'ha incontrata (ma i risultati sono sempre stati buoni).

CLASSIFICA - Difficile prevedere se verranno schierati dal primo minuto, molto dipenderà dalle loro condizioni e gli ultimi dubbi verranno sciolti solamente a poche ore dalla partita. Il compito dei granata comunque non si presenta come impossibile. Con la vittoria il Torino sarebbe matematicamente qualificato alla fase finale e potrebbe anche superare il Genoa terzo (impegnato fuori casa contro il Milan). Alle spalle dei granata il solo Monza può sperare in un passo falso dei granata. I brianzoli sono a due punti dai granata e in caso di parità di punteggio, sarebbe il Torino a qualificarsi per una migliore differenza reti. Insomma, al Torino serve l'ultimo sforzo per coronare una stagione di buonissimo livello.