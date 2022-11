Torino Primavera, 2022 chiuso in bellezza: sarà una sosta ad alta quota

Dopo una decina di giorni di vacanza i granata torneranno poi ad allenarsi e a preparare la ripresa nel 2023

Roberto Ugliono

Come la Serie A, anche il campionato Primavera 1 si ferma per il Mondiale in Qatar e così il Torino contro la Fiorentina ha chiuso in bellezza il suo 2022. La vittoria contro la Viola è stata sofferta e complicata motivo per il quale va sottolineata la prova dei ragazzi di Scurto. Il Toro ha saputo stringere i denti, sfruttare al meglio gli episodi e alla fine rendere quasi inoffensiva una Fiorentina che a Vercelli ha dimostrato di essere un'ottima squadra. I granata così arrivano alle mini vacanze certi del quarto posto (in attesa delle ultime gare) e di essere ad appena un punto dalla Juventus seconda.

Torino Primavera, le vacanze e la ripresa con l'obiettivo di confermarsi — Il programma dei granata sarà semplice: dieci giorni circa di vacanza e poi ritorno al lavoro al Cit Turin per preparare la seconda parte di campionato che ripartirà nel nuovo anno. L'obiettivo del 2023 sarà sicuramente quello di continuare su questa strada, cercando di crescere per ridurre il gap con le big del campionato. Ora però per i granata è anche tempo di prendersi le soddisfazioni che l'ultimo periodo ha regalato. Le tre vittorie consecutive hanno riportato il Torino ad alta quota. Il secondo posto è vicinissimo e questo forse può far anche crescere un po' di rammarico per come sia finito quel derby contro la Juventus. L'harakiri contro i bianconeri e la partita contro il Sassuolo rimangono i veri nei di un campionato fin qui condotto molto bene nonostante i vari problemi.

Scurto fin qui è stato bravo a gestire infortuni e rotazioni. Basta pensare che all'inizio della stagione aveva un Dell'Aquila completamente fuori forma per la pubalgia che lo perseguita dal primo giorno di allenamento e un Gineitis fuori condizione per l'infortunio avuto durante il ritiro con la prima squadra, oltre a non aver potuto ancora schierare con continuità Ciammaglichella per i problemi fisici. Insomma di problemi sul percorso ce ne sono stati tanti, ma i risultati sono sempre arrivati. Dopo le difficoltà di ottobre è anche tornato il sorriso perché oltre alle prestazioni ci sono state vittorie importanti (come contro la Fiorentina) e belle (come contro il Milan). I granata hanno dimostrato di saper vincere sia dominando che soffrendo e questo forse è il punto di partenza migliore in vista del 2023.