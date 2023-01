Torino Primavera, a Cagliari per conquistare i quarti di Coppa Italia

Mercoledì mattina alle 11:30 la Primavera del Torino sfiderà il Cagliari in Sardegna negli ottavi di Coppa Italia. Una partita molto sentita anche tra i rossoblù, che hanno ideato delle promozioni speciali per i tifosi che vogliano andare a seguire la partita. Sono passati quattro anni dall’ultima volta che Torino e Cagliari si sono sfidati agli ottavi di Coppa Italia Primavera, così come sono passati quattro anni dall’ultima volta che i granata hanno giocato i quarti della competizione. In quell’edizione la squadra all’epoca allenata da Coppitelli arrivò fino alla finale, poi da lì in poi in Coppa il Torino non è riuscito mai ad andare oltre agli ottavi. Per questo motivo i ragazzi di Scurto devono provare a tornare dalla trasferta in Sardegna con il passaggio del turno. Così non solo i granata darebbero ancora più lustro a una stagione fin qui positiva, ma riporterebbero il Toro più avanti in una competizione in cui i granata hanno primeggiato spesso.