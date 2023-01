Torino Primavera, arriva il Bologna: granata in cerca di riscatto

Dopo il ko contro l'Udinese e l'eliminazione in Coppa Italia i granata di Scurto affrontano il Bologna per rialzare la testa

Irene Nicola

Il Torino Primavera cerca riscatto. Lo fa dopo una settimana complicata, apertasi con gli strascichi della sconfitta contro l'Udinese in campionato e terminata con la bruciante eliminazione in Coppa Italia per mano del Genoa. Ma bisogna subito voltare pagina, perché torna il campionato Primavera e la sfida al Bologna sarà già domani, domenica 29 gennaio.

Primavera, dopo due ko i granata cercano la svolta per restare in vetta — Il Torino Primavera va a caccia di riscatto contro il Bologna. Lo fa innanzitutto per se stesso, per ritrovare serenità e tornare a vincere mettendosi alle spalle le delusioni di Coppa Italia. Ma lo fa anche per lanciare un messaggio agli avversari. E' vero che i granata sono incappati in due sconfitte nel giro di quattro giorni, ma il Torino è pur sempre primo a pari merito con la Roma in campionato e come tale deve reagire. Bisogna evitare che accada ciò che era successo dopo il derby (1 punto nelle tre partite successive) e guardare invece a cosa il Torino è riuscito a costruire dopo ritrovando la quadra (otto vittorie consecutive tra campionato e Coppa).

Primavera, arriva il Bologna. Il Toro punta a rialzare la testa, felsinei in cerca della zona playoff — Per rialzarsi i granata dovranno superare il test contro il Bologna. I felsinei sono un avversario da non prendere sottogamba. Al momento occupano il nono posto in graduatoria, ma a lungo sono stati nelle zone più calde della classifica. Ora stanno tentando di risalirla e si sono portati a 2 punti dal sesto posto che vorrebbe dire playoff a fine stagione. Il Bologna dunque non può lasciare nulla al caso ed è in cerca di continuità. Anche il Torino però ha la stessa necessità di fare bene. Gli equilibri in classifica sono molto labili e le avversarie alle spalle dei granata sono agguerrite, prima su tutte il Frosinone (a un punto dalla vetta). Il Torino, vista l'eliminazione in Coppa, ha ora una competizione sola su cui concentrarsi, il campionato, e su cui dirottare le energie fisiche e mentali. Ciò vorrà dire massima attenzione, fin dal Bologna. I granata di Scurto hanno ancora tanto per cui lottare e da qui dovranno ripartire per rialzare la testa.