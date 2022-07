Torino Primavera-Asti 3-1: i granata trovano la prima vittoria del precampionato

La Primavera granata scende in campo con il 4-3-3 e con qualche novità di formazione rispetto alla partita con la Pro Vercelli. In porta confermato Brezzo, davanti a una difesa in cui rientra Dellavalle, reduce dal ritiro con Juric, a fronte di un assente N'Guessan (in campo con la Prima squadra ieri). Completano il reparto il centrale Bura e i due terzini Dembele e Opoku. Guida il centrocampo Joan Ruiz, in prova con i granata, mezzali D'Agostino, alla prima da titolare, e Silva Pertinhes. In attacco riproposto Caccavo come prima punta, a destra Ansah dal 1' e a sinistra spazio a Vaiarelli. Da segnalare in panchina l'ex Primavera, classe 2001, Samuele Vianni, attaccante reduce da un prestito in C a Trento ma fuori dai piani della prima squadra.

Avvio importante da parte del Torino, che prende in mano le redini della partita fin dai primissimi minuti. Il primo squillo granata porta la firma di Opoku, veloce e bravo nel dribbling. Poi si scatena Vaiarelli. Al 3' è lui a portare in vantaggio il Toro, sfruttando un'accelerazione a sinistra per poi rientrare e colpire con il mancino. Il bis personale arriva al 5'. La reazione dell'Asti passa per i piedi di Plado, ma Brezzo sbarra la porta in due occasioni. Il Torino comunque gestisce la gara e sfiora il tris con una bella azione ispirata da un pallonetto di Silva per Caccavo e chiusa poi da Ansah, murato da Brustolin. Nella ripresa primi cambi per Scurto: Pasquino per Bura, Azizi per Ruiz e Pietroluongo per Brezzo. L'Asti riapre però subito la partita con il tap-in di Cannas al 49'. Scurto chiede ai suoi di ripartire e il Toro torna ad accelerare: prima Ansah fa tremare la traversa, poi Vaiarelli cerca ancora la conclusione dal limite, parata dal tuffo di Brustolin. Poco dopo ci prova Dellavalle di testa. Nel frattempo la pioggia di Biella complica la manovra di entrambe le squadre. Scurto dà spazio a tanti giocatori: entrano Vianni, Njie, Marchioro, Dalla Vecchia, Gaj, Savva, Bonelli. Con una pioggia scrosciante, la manovra diventa meno fluida da entrambe le parti. Il Toro riesce però a sfruttare un corner nel finale, all'86': Marchioro di testa trova l'angolino basso e ristabilisce le distanze. Finisce 3-1 per i granata.