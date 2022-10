Torino Primavera, chi non chiude le partite poi le perde

Il Torino non ha messo la parola fine al derby e l'ha pagato caro. La delusione resta, ma ora serve voltare pagina

Roberto Ugliono

Inutile girarci intorno, in casa Torino il derby Primavera perso così contro la Juventus brucia e brucerà. D'altronde alla fine del primo tempo c'erano tutti i presupposti per pensare che i granata avrebbero alla fine sorriso. La squadra di Scurto era più quadrata e pericolosa dei bianconeri. Poi tanti piccoli errori hanno gettato alle ortiche una buona occasione per allungare in vetta. La differenza è lì. Se nella prima frazione i granata sono stati quasi perfetti, nel secondo no e così è arrivata la vittoria bianconera.

Torino Primavera, gli errori del secondo tempo costano il derby

Il derby l'ha vinto la Juventus perché il Torino non è stato in grado di mettere la parola fine alla partita nel secondo tempo e non solo. I ragazzi di Scurto hanno avuto due occasioni per chiudere la partita nella ripresa: la prima con Jurgens che ha preso il palo e non ha trovato il 4-1, mentre la seconda con Dell'Aquila che al posto di puntare la porta e calciare, ha provato a superare Daffara con un pallonetto e mancando l'appuntamento con il 4-2. Fin a quel momento i due erano stati tra i migliori in campo e forse questo è un simbolo della debacle. I due trascinatori sbagliano e il Toro perde.

Gli errori non finiscono qui però. In difesa nel primo tempo l'unica sbavatura era stata di N'Guessan, poi per il resto i granata erano riusciti a concedere poco o nulla alla Juventus. Nella ripresa su ogni gol preso ci sono stati piccoli errori che sono costati caro. Viene da pensare che siano tutti figli della tensione e della paura di farsi sfuggire la partita dalle mani. L'attenuante è che parliamo di campionato Primavera. Per questo sono errori che possono essere perdonati. Fanno parte di un percorso che deve portare i granata a crescere e diventare protagonisti.

Non si poteva giocare al Filadelfia?

Oltre agli errori sul campo dei granata, c'è anche un altro tema ovvero quello legato al campo. Il fatto che la partita sia stata giocata al Piola di Vercelli e non al Filadelfia nonostante la prima squadra fosse in contemporanea a Napoli è un dubbio che non va via. Anche perché il Fila sarebbe stato un fattore importante a favore dei granata. Basta pensare a quanto i tifosi avrebbero potuto spingere i ragazzi di Scurto nel momento di difficoltà. Inoltre sarebbe stata un'esperienza molto formativa per i granata, che avrebbero potuto confrontarsi per la prima volta con un ambiente caldo. È comprensibile che la squadra non possa giocare al Fila se il campo serve alla prima squadra, ma quello di sabato è un caso difficile da comprendere. C'era il tempo per giocare e lasciar "riposare" il manto erboso, perché poi il giorno dopo non sarebbe servito a nessuno visto il giorno di riposo del gruppo di Juric.