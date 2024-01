Torino Primavera, Ciammaglichella è sempre più decisivo

Il Torino Primavera si è mostrato nella sua veste più matura contro l'Inter, dal vantaggio cercato con pazienza nel primo tempo alla gestione del risultato nella ripresa per finire con la conquista di una semifinale di Coppa Italia che mancava da cinque anni per il Toro. La vittoria è, come spesso sottolinea Scurto, il successo di un gruppo che nei mesi è cresciuto a vista d'occhio per personalità. Ma la vittoria porta anche una firma che altrettanto spesso quest'anno è entrata nel tabellino dei marcatori, quella di Aaron Ciammaglichella.

Primavera, Ciammaglichella miglior marcatore in rosa: i numeri

Con il gol che ha deciso i quarti di Primavera Tim Cup, Ciammaglichella è arrivato a quota 8 in stagione in tutte le competizioni (7 in campionato, 1 in Coppa). Numeri che fanno di Aaron il miglior marcatore della rosa granata e che sono ancor più significativi considerando il suo impiego da mezzala e non all'interno del tridente offensivo. Ciammaglichella conosce ormai bene le insidie del campionato Primavera, a cui per la prima volta si è approcciato nella stagione 2020-2021 con un notevole balzo vissuto in naturalezza. Dopo quell'esordio sono arrivate due stagioni a pieno regime in Primavera 1 e attualmente sta disputando la terza da perno della rosa di Scurto, ancora da sottoleva essendo un classe 2005. Ha sempre impressionato per precocità e qualità in un percorso di crescita continua monitorato anche dalla Nazionale, ma sottorete non è mai stato decisivo come lo è diventato ora. Nella stagione 2020-2021 ha raccolto 6 presenze e nessun gol; 18 presenze e 1 gol nella stagione 2021-2022, nel 2022-2023 lo score è di 24 presenze e 3 gol. Ora, a metà campionato, Ciammaglichella ha già timbrato 15 presenze e triplicato quasi le reti all'attivo portandosi a quota 8.