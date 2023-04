La Primavera del Torino è pronta a iniziare un mese decisivo per il suo futuro. Dal 7 aprile al 6 maggio: 5 partite totali di cui 4 sono scontri diretti e la rimanente è contro il Milan. Primo appuntamento contro il Sassuolo, una squadra che non può rimanere indifferente in questo momento. Proprio i neroverdi hanno appena battuto in finale del Torneo di Viareggio il Torino. Parliamo di categorie differenti certo, ma rimane una partita da vendicare, così come quel 3-0 dell'andata. Ancora più importante ovviamente a Vercelli sarà vincere per la classifica.

Torino Primavera, con il Sassuolo per vendicare Viareggio e sognare i playoff

Non sarà facile comunque, perché il Sassuolo sta dimostrando di essere una squadra molto completa e pericolosa. In più al Torino di Scurto mancherà 'Dada' Weidmann, out per le prossime cinque giornate dopo la squalifica ottenuta per la rissa con Boni nella partita contro il Napoli. Un'assenza pesante per i granata, che dovranno fare a meno di un tassello molto importante dell'ultimo periodo. La forza della squadra di Scurto, però, fin qui è stato il gruppo. Ogni assenza è sempre stata sostituita alla grande e quindi la certezza è che anche questa volta il Torino saprà farsi trovare pronto. Le risorse ai granata d'altronde non mancano. Da Dell'Aquila a Ciammaglichella, sono in tanti a scalpitare e a essere pronti a ritrovare una maglia da titolare per tornare protagonisti.