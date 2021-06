Torino Primavera, contro il Bologna qualche dubbio per la partita della vita

Celesia e La Marca sono acciaccati e potrebbero non farcela, mentre i felsinei ritrovano Vergani e Khailoti dal primo minuto

TORINO - Dall’altra parte il Toro è uscito un po’ con le ossa rotte dalla partita di Firenze. La Marca e Celesia non sono al meglio della condizione e potrebbero non farcela. Più speranze di giocare per il primo, che si giocherà il posto da esterno con Lovaglio e Vianni. Loro tre sono in ballottaggio per due posti. Mentre in difesa più probabile che giochi l’acquisto invernale Nagy al posto di Celesia. In difesa non dovrebbero esserci altri dubbi, quindi Todisco e Greco dovrebbero essere titolari e Spina al centro della difesa. Così come in mezzo al campo quasi sicuramente ci saranno i 2003 Savini e Di Marco oltre a Karamoko. Da capire se il francese ex Chievo giocherà come mezzala o come trequartista. Di certo lui sarà dal primo minuto, visto che è il giocatore che - se in forma - può dare qualcosa in più alla squadra. A farlo ci sarà anche il pubblico. Al Bertolotti si apriranno i cancelli per la prima volta in stagione e potranno essere venduti 100 biglietti. Una possibile spinta in più per una partita che potrebbe dare qualche speranza in più per il finale di stagione. I playout sono ancora evitabili.