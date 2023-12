Torino Primavera, contro l’Empoli per chiudere il 2023 in zona playoff

Torino Primavera, i numeri all'ultima del 2023 a confronto con il 2022

La Primavera granata è reduce dalla prova di Bergamo, con l'1-1 maturato sul campo dell'Atalanta. Quel punto strappato in Lombardia ha portato il bottino complessivo dei granata a 23 punti in 14 giornate e con l'Empoli arriva la possibilità di salutare l'anno vecchio toccando quota 26. I numeri sono di poco inferiori rispetto a quelli fatti registrare nella scorsa stagione, quando il 2022 si chiuse a novembre per via dei Mondiali in Qatar con il Toro terzo a quota 23 punti in 12 giornate. Un leggero ritardo c'è in termini di punti e posizionamento considerando la discrepanza di due giornate, ma i valori si sono sostanzialmente confermati, un aspetto non scontato in un campionato dove vengono spesso ridefiniti. Infatti, guardando la poule scudetto dell'ultimo campionato, le tre squadre che meglio hanno saputo dare continuità da una stagione all'altra sono Roma, Sassuolo e Torino. Tutte e tre le formazioni erano in lotta per le fasi finali allora e tutte e tre lo sono tutt'ora, separate da una forbice di appena 4 punti.