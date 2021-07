Torino Primavera, Coppitelli confermato: ora parte la programmazione

Da parte di Davide Vagnati e Ruggero Ludergnani c’è piena fiducia in Coppitelli ed è stata trovata la sintonia per continuare insieme

Il Torino conferma Federico Coppitelli sulla panchina della Primavera. C’è stato un vertice tra la società e l’allenatore romano, che ha dimostrato di essere un grande valore aggiunto per la categoria con la salvezza raggiunta nel mese di giugno: da parte di Davide Vagnati e Ruggero Ludergnani c’è piena fiducia in Coppitelli ed è stata trovata la sintonia per continuare insieme (l’anno di contratto in più era scattato al raggiungimento della permanenza in Primavera 1). Ora non c’è da perdere tempo: il tecnico si trova a Torino per programmare la stagione 2021/2022, a partire dal ritiro estivo, passando per il campo di gioco da trovare e terminando col mercato da affrontare. Il gruppo dei 2003 è reduce da un quinto posto in campionato e alcuni giocatori si sono già affacciati in Primavera, ma il lavoro da fare resta molto.