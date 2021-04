Torino Primavera: Coppitelli ha portato compattezza, ora serve la concretezza

Giovanili / Nel giro di due settimane Coppitelli è già riuscito a dare una compattezza alla squadra granata che fin qui era mancata

Roberto Ugliono

La sconfitta contro il Sassuolo per la Primavera del Torino è stata immeritata e ha ragione Federico Coppitelli a dirlo. La sua squadra di sicuro non ha fatto la partita della vita, ma neanche meritava di perderla. La classifica porta a dire che in questo momento non bastano le prestazioni, ma ciò che la squadra ha mostrato in campo può rappresentare un segnale positivo da cui ripartire.

CAMBIAMENTI - Nel giro di due settimane Coppitelli è già riuscito a dare una compattezza che fin qui era mancata o che comunque non si era vista con continuità. Il Sassuolo, che comunque aveva molte assenze, ha creato pochissimo. Una traversa dopo una bella azione personale di Paz, una conclusione pericolosa su punizione sventata alla grande da Sava e l'eurogol di Mattioli da fuori. Insomma molto poco. Merito sia alla compattezza del Torino, sia alle prestazioni di Spina e Celesia in difesa e del terzetto difensivo in fase di non possesso (Continella, Tesio e Greco). Questa sconfitta può essere accettabile se segnerà un punto di partenza.

MIGLIORAMENTI NECESSARI - Ma al contempo se si sono raccolti zero punti ancora una volta c'è qualcosa su cui riflettere. In particolare perché ancora una volta i granata hanno evidenziato serie difficoltà nella finalizzazione. Tra primo e secondo tempo sono state create 3 nitide occasioni e nessuna di queste è stata sfruttato (1 volta Horvath e 2 Vianni). Poi nel finale si è messa anche la bravura di Vitale, estremo difensore del Sassuolo, ma ciò non toglie che il Torino fa una fatica enorme a segnare. Per la salvezza sarà fondamentale non prendere gol, ma anche cercare di farne di più. I giocatori con i gol nelle corde ci sono, ora starà a loro prendersi le responsabilità adeguate e non sprecare più sotto porta.