Torino Primavera, dopo due sconfitte contro il Napoli l’obiettivo è vincere

Frustalupi ha costruito un Napoli compatto difensivamente, al Toro il compito di riuscire a ritrovare il gol e i tre punti

Roberto Ugliono

Per non perdere quell'entusiasmo creato a inizio stagione, il compito della Primavera del Torino contro il Napoli è quello di ritrovare il successo dopo due sconfitte consecutive. Due incidenti di percorso, due cadute. Episodi che sono più che perdonabili se si parla di campionato Primavera, a maggior ragione se le prestazioni ci sono state (fatta eccezione per la ripresa contro la Juventus nel derby). Il gruppo di Scurto ospita a Vercelli il Napoli di Frustalupi e la certezza è che sarà comunque una partita complicata. L'ex vice di Mazzarri al Toro ha improntato la sua squadra sulla densità difensiva e le ripartenze, quindi i granata dovranno provare a scardinare la difesa partenopea.

Torino Primavera, contro il Napoli l'occasione per ritrovare la vittoria

La passata stagione il Napoli con Frustalupi aveva fatto soffrire tante squadre. Merito va anche ai due attaccanti (Cioffi e Ambrosino) letali nel colpire in contropiede. Il Torino aveva patito tanto quella squadra. Quest'anno, però, la qualità offensiva è calata, soprattutto perché Ambrosino non c'è più (è andato in prestito al Como in Serie B). Per questo fin qui il Napoli ha raccolto solamente due vittorie e cinque sconfitte. Bottino misero per una squadra che in più deve affrontare anche la Youth League. Due impegni che stanno stancando i ragazzi di Frustalupi. Non per questo però sarà una partita semplice.

Scurto per provare a scardinare la retroguardia partenopea punterà ancora su Dell'Aquila e Jurgens, sulle loro qualità e sulla loro capacità di saltare l'uomo. Poi in mezzo dovrà sgomitare Caccavo. L'attaccante classe 2004 si è sbloccato nel derby e ora torna a Vercelli per ritrovare la rete. Proprio il gol era stato il problema nell'ultima sfida contro il Verona e i granata dovranno tornare ad avere quel feeling spesso messo in mostra quest'anno. Nelle ultime due partite i granata hanno fatto vedere di avere quelle qualità per saper costruire una buona stagione, ora però devono tornare al successo per non perdere l'onda emotiva creata all'inizio del campionato.