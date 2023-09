Torino Primavera: fiducia nel percorso e ora testa al ritorno a casa

Primavera, granata al lavoro verso la prima ad Orbassano

Subito dopo Scurto ha ricordato: "Servirà una settimana di lavoro intenso". I prossimi sette giorni sono infatti importantissimi per i granata. Per la prima volta dopo due anni passati a Biella e Vercelli, la Primavera si prepara a tornare nella cintura di Torino. I granata infatti faranno l'esordio nel nuovo campo in uso per le partite casalinghe, il “Valentino Mazzola” dello Sporting Orbassano, in via Marconi 15 a Orbassano. Sarà un passo importante per il Torino, che vorrà inaugurare la nuova casa nel migliore dei modi, mettendo da parte alcune delle ultime difficoltà.