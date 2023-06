Torino Primavera, guanto di sfida alla Fiorentina: in palio la finale scudetto

Primavera, terzo confronto tra Torino e Fiorentina: i granata ci arrivano da imbattuti

La semifinale scudetto sarà il terzo confronto stagionale tra Torino e Fiorentina. Fin qui la squadra di Scurto ha sempre avuto la meglio. A Vercelli infatti avevano vinto i granata per 2-1 grazie ai gol di Gineitis e Caccavo; a Sesto Fiorentino stesso verdetto, ma strappato nel finale per 3-2 con rete all'87' di Savva. Una doccia fredda per la Fiorentina, che pur avendo chiuso il girone con gli stessi punti del Torino si è dovuta accontentare del terzo posto proprio per aver perso entrambi gli scontri diretti con i granata. Occhio quindi a una Fiorentina in cerca di rivalsa, che però si troverà davanti un Torino motivato in cerca dell'en plein. I granata avranno dalla loro il vantaggio dato dal secondo posto: andranno in finale non solo vincendo ma anche nel caso in cui un'eventuale pareggio persistesse al termine dei supplementari, visto che la squadra di Scurto ha terminato la regular season davanti alla Fiorentina.