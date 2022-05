Torino Primavera, i pagelloni degli attaccanti: Caccavo sorprende

Di seguito il consueto pagellone di fine anno. Quarto capitolo, gli attaccanti.

Irene Nicola

Si è conclusa un'annata dai due volti per la Primavera del Torino. Una stagione iniziata benissimo dai ragazzi di Coppitelli, che però alla fine hanno rischiato di dover lottare per non finire ai playout. Una stagione in cui qualche buona notizia è arrivata da alcuni giocatori.

AKHALAIA 6.5: Parte in sordina, trovando stabilmente la maglia da titolare solo a due mesi dall'inizio del campionato. Poi però, il suo percorso subisce una netta inversione di tendenza e diventa un perno per Coppitelli. Si spende molto a sostegno dell'attacco, lavorando tanto e bene spalle alla porta e nei duelli più fisici. Meno incisivo in termini realizzativi: 4 gol per lui e 3 assist.

BAETEN 6: Una stagione a due facce per lui. La prima, quella positiva, che lo vede tra i giocatori inamovibili per la Primavera granata, dato che spesso si dimostra inarrestabile. La seconda, quella del calo, con un girone di ritorno non all'altezza di quanto fatto vedere all'andata e una maglia da titolare che nel finale non arriva più. Resta comunque il miglior marcatore granata della stagione con 8 gol all'attivo, sei dei quali su rigore.

CACCAVO 7: La sorpresa più grande nel parco attaccanti granata. Arrivato a Torino dal Monza nel penultimo giorno del mercato estivo, il classe 2004 ha iniziato la stagione facendo la spola tra Under 18 e Primavera, per poi rientrare fisso nella rosa di Coppitelli. Non solo si ritaglia pian piano il suo spazio da prima punta, ma riesce anche a essere determinante, cosa non semplice considerando che si tratta di un sottoleva. Diventa l'uomo della provvidenza per il Torino. Il suo marchio di fabbrica sono i gol spesso decisivi nei finali di gara, 4 dei 6 totali in stagione. Uno score importante, visto che è il suo primo anno in Primavera 1.

LA MARCA 5.5: Sulle spalle aveva le 12 presenze (1 gol all'attivo) in Primavera da sottoleva, arrivate tutte quando Coppitelli era subentrato a Cottafava. Si erano intraviste delle potenzialità nell'esterno granata, che in questa stagione avrebbe potuto cercare continuità. In campo però lo si è visto poco a causa di una serie di infortuni che non lo ha agevolato.

STENIO 6.5: Si fa apprezzare per qualità, estro e velocità. Il brasiliano diventa subito una risorsa per Coppitelli ed è capace di sparigliare le carte, dribblando e saltando l'uomo. Quando si accende è difficile da contenere e questo lo rende imprevedibile. A volte però si dimostra altalenante, aspetto su cui deve ancora crescere. Il bilancio della sua stagione è comunque positivo. Chiude il campionato e la sua esperienza al Torino con un bottino di 6 gol e 4 assist.