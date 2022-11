Torino Primavera, il 28 riprendono gli allenamenti: società al lavoro per le amichevoli

Torino Primavera, il programma della sosta: tra allenamenti e amichevoli

Nei giorni di vacanza molti giocatori stranieri sono tornati nei loro rispettivi paesi, come per esempio Silva Pertinhes che è tornato dalla famiglia in Brasile (per fare un esempio). Poi c’è chi come Ciammaglichella e Gineitis è stato impegnato con le rispettive nazionali. Gli altri, invece, stanno sfruttando il periodo per recuperare le energie e rilassarsi prima della ripresa degli allenamenti. Il raduno è fissato per il 28 novembre e da quel giorno inizierà la preparazione della seconda parte di stagione. Il tema più complesso riguarda le amichevoli.