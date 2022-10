Come la prima squadra si è rialzata in Coppa Italia dopo le difficoltà, così può fare la Primavera di Scurto contro il Como

Roberto Ugliono

Rialzarsi e subito per andare avanti nella Coppa Italia Primavera oltre a rilanciarsi anche in campionato. Il Torino di Scurto mercoledì alle 15 sfiderà il Como con il doppio obiettivo: ritrovare il sorriso e un po' di tranquillità dopo un momento difficile a livello di risultati. La possibilità c'è eccome, tra le due squadre c'è un buon divario e per questo i granata non devono mancare l'appuntamento.

Torino Primavera, in Coppa Italia contro il Como è l'occasione per rialzarsi — La partita arriva proprio nel momento in cui il Torino ha toccato il punto più basso in una stagione comunque fin qui buona (soprattutto per quanto espresso in campo). Il pensiero va alla prima squadra, che dopo un mese di difficoltà si è rilanciata proprio in Coppa Italia contro il Cittadella e da lì ha ritrovato quelle certezze per poi fare il colpaccio a Udinese. Un parallelismo che vedremo se si verificherà, ma sicuramente nei pensieri dei granata ci sarà questa possibilità.

La certezza è che la Coppa è l'occasione migliore per rilanciarsi. La partita è alla portata del Torino, che dovrà ritrovare certezze in campo per poi arrivare nel weekend nelle condizioni migliori per provare a vincere contro il Milan e ritrovare anche i tre punti in campionato. Ed ecco che il parallelismo con i grandi torna. All'Olimpico e a Vercelli arrivano i rossoneri, ci sono differenze di classifica sicuramente tra il Milan di Pioli e di Abate, ma il weekend rossonero è il secondo file rouge che unisce Primavera e prima squadra.