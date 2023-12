Torino Primavera, la crescita dà slancio: granata alle porte del secondo posto

Torino Primavera, il percorso in campionato: dal nodo rimonte al secondo posto a un passo

Il secondo posto così vicino è insieme un traguardo e uno stimolo importante per il Torino Primavera. Non era scontato essere così in alto dopo un avvio di stagione in cui non sempre i granata sono riusciti a raccogliere quanto meritato rispetto a quanto creato. Nelle primissime battute di campionato c'è stato l'importante nodo rimonte che ha fatto accumulare ritardo ai granata in campionato rispetto alla zona playoff, poi le difficoltà in trasferta con Inter e Sampdoria. Nel mentre però il Toro è cresciuto, facendo tesoro dei propri limiti e lavorando per superarne le criticità. Così è arrivata una maggiore maturità, un rendimento notevole tra le mura di Orbassano - 17 punti conquistati in casa, mai una sconfitta - e il Toro si è riscoperto più cinico quando c'è stato da stringere i denti nelle gare più difficili, come contro l'Atalanta. La vittoria sull'Empoli ha segnato inoltre il quinto risultato consecutivo in campionato, sesto se si include la Coppa Italia (quattro successi, due pareggi) a dimostrazione di come la continuità sia diventato un fattore in casa granata.