Torino Primavera, la top 5 del 2021: tra canterani e nuovi volti

Si è concluso un 2021 strano per la Primavera del Torino. Dal cambio in panchina a marzo, con il ritorno di Coppitelli, al campionato straordinario (sempre sotto la guida dell'allenatore romano) da settembre a oggi.

Nel giro di 365 ci sono state molte piacevoli notizie ed è giusto menzionare anche chi non è nella top 5. Partendo dai 2003 che Coppitelli aveva chiamato già un anno fa come Di Marco e La Marca (autore di un gol meraviglioso a Firenze in rovesciata nella passata stagione). Oltre a loro va menzionato anche Anton. Infortunatosi due giornate fa, il difensore è diventato un pilastro dei granata e ha fin qui giocato una buonissima stagione.