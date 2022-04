Torino Primavera, la vittoria nel derby manca da 3 anni: l’ultima con Coppitelli

Un sorriso nel derby manca da tanto tempo alla Primavera del Torino. L’ultima volta era la stagione 2018/19, il 16 febbraio 2019 e la partita era stata giocata a Vinovo, come quella di questo venerdì tra i granata di Coppitelli e la...

Un sorriso nel derby manca da tanto tempo alla Primavera del Torino. L'ultima volta era la stagione 2018/19, il 16 febbraio 2019 e la partita era stata giocata a Vinovo, come quella di questo venerdì tra i granata di Coppitelli e la Juventus di Bonatti. Da quel momento a oggi sono arrivate tre sconfitte e un solo pareggio con Sesia in panchina e sempre all'Ale&Ricky di Vinovo. Insomma negli ultimi anni per il Torino di soddisfazioni ce ne sono state poche e l'ultimo ad aver regalato ai granata i tre punti nel derby è stato proprio Coppitelli.

COPPITELLI E VINOVO - L'allenatore granata non è solamente l'ultimo ad aver vinto un derby, ma ha anche una striscia positiva nelle stracittadine giocate in trasferta. Le ultime tre partite giocate a Vinovo da Coppitelli sono state tutte vinte dai granata: due volte 2-0 in campionato e una vinta ai rigori in Coppa Italia. L'ultima volta erano stati decisivi Millico e Onisa, nel 2017/18 Butic e De Angelis, tutti giocatori fondamentali nei successi di Coppitelli con il Toro. Insomma se i granata stanno vivendo un momento di difficoltà e nei derby ultimamente non sempre la gara è girata per il verso giusto, dall'altra potrebbero contare su un talismano come Coppitelli. Dal suo ritorno però non è ancora riuscito a fare punti contro la Juventus, ma avrebbe meritato in entrambe le occasioni.

ULTIMI DERBY - Gli ultimi due derby (ovvero quelli con Coppitelli in panchina) sono stati persi di misura, ma i granata non hanno sfigurato in entrambe le occasioni. All'andata di questo campionato era stato uno scoppiettante 4-3 per i bianconeri, con i granata che avevano perso per aver spento la luce per una ventina di minuti scarsi. L'anno scorso, con un Torino che stava cercando disperatamente di salvarsi, sotto la guida di Coppitelli era stato giocato un derby alla pari, perso solamente 1-0 nonostante la grande differenza in campo. Ora il Torino vuole provare a prendersi una gioia che manca da tre anni per vivere un finale di stagione più tranquillo e togliersi la soddisfazione di vincere il derby.