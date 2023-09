L’esordio a Genova per la Primavera del Torino è stato positivo per larghi tratti della partita. La squadra di Scurto ha dimostrato di essere molto competitiva grazie anche alle conferme dalla scorsa stagione e soltanto nel finale ha rischiato di rovinare un ottimo avvio. Oggi, domenica 3 settembre, i granata sono chiamati a un altro incontro molto importante. A Vercelli, alle 16.00, il Toro giocherà la sua ultima partita allo stadio Piola prima di tornare a giocare nel torinese. Sarà l’ultimo saluto a uno stadio in cui la passata annata i ragazzi di Scurto hanno costruito un campionato da protagonisti.

Torino Primavera, l’ultima a Vercelli contro un Sassuolo che ha iniziato bene

Sono tanti i temi della gara contro i neroverdi. Oltre a quello già approfondito sul campo vercellese, c’è anche quello relativo alla gara in sé. Il Sassuolo ha iniziato il suo cammino con un 4-3 arrivato in modo differente rispetto a quello dei granata. Gli emiliani sono riusciti a strappare i 3 punti contro la Samp dopo una gara in cui si sono rincorsi con i blucerchiati e hanno dimostrato grande carattere nel crederci fino alla fine. D’altronde come ogni stagione il Sassuolo si presenta ai nastri di partenza come squadra molto completa e competitiva, per questo sarà una sfida particolarmente complicata.